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Суд признал законным акт проверки закупки мебели для псковской музыкальной школы

Суд второй инстанции признал законным акт проверки Псковского УФАС закупки по поставке мебели для псковской музыкальной школы. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Псковской области отменил торги на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова.

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Напомним, громкий скандал с закупкой мебели для Псковской музыкальной школы №1 разыгрался в начале 2020 года. Тогда стало известно, что для учреждения приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы - по 300 тысяч, а также другая дорогая мебель на сумму более 13 миллионов рублей.

«При проведении проверки были установлены грубые нарушения законодательства о контрактной системе как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика, - отмечали в УФАС. - В результате была поставлена мебель в разы дешевле, неизвестного происхождения и качества. Ни заказчик, ни поставщик не смогли представить документы, подтверждающих изготовителя. Сертификаты качества при аукционе были представлены одни, при поставке - другие. Производители, на которых ссылались заказчики поставки мебели, отказались от авторства поставленных стульев. Кроме того, экспертиза показала, что заявленного в техзадании пуха внутри стульев нет, а есть синтетический материал».

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В свою очередь, представители компании «Формоза ИТ» настаивают на том, что поставка мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове была прозрачной. Об этом ранее заявил представитель ООО Юрий Ефремов. Он напомнил, что в ходе судебного производства была проведена экспертиза. Стоимость стульев, согласно заключению эксперта, составила 155 000 рублей. «Стоимость установлена, это документ, который не опровергнут», - подчеркнул он. Представитель компании указал на то, что эксперт изучал наполнение стульев, и пришел к выводу, что пуха в них нет, а тот наполнитель, который там находится, гипоаллергенен и менее подвержен износу. Также он пришел к выводу, что мебель произвела итальянская компания «Мариони». «Формоза ИТ» покупала стулья у своего поставщика, продолжил он. «Нам было важно, чтобы стулья соответствовали техническому заданию», - отметил представитель компании.