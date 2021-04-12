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На острове им. Залита прошли учения для добровольных пожарных

03.06.2021 18:03|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковского района с 1 сентября 2019 года началась реализация международного проекта ER-126 «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара». Его партнерами с российской стороны являются Администрации Псковского, Гдовского, Печорского и Палкинского районов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в рамках программы уже состоялся ряд мероприятий, а 3 июня на острове им. Залита прошли совместные учения для членов добровольных пожарных дружин партнеров проекта.

Удаленность островов Псковского озера от «большой земли», а, следовательно, и пожарных частей, привлекает повышенное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности на этой территории. Большая плотность жилой застройки на острове создает потенциальную опасность распространения пожара до крупных размеров. На острове Залита создана добровольная пожарная команда, имеется пожарная машина, мотопомпа и другое пожарно-техническое вооружение. Добровольцы и местные жители смогут потушить небольшое возгорание, однако в случае большого пожара их сил может быть недостаточно. Поэтому основная цель учений – познакомить участников встречи с особенностями тушения пожаров на удаленных территориях.

Перед началом практической части учений состоялся круглый стол, на котором присутствующим заместитель начальника управления организации пожаротушения и поведения аварийно-спасательных работ – начальник отдела организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Псковской области Станислав Самойленко выступил в качестве эксперта с докладом по теме: «Риски возникновения пожароопасной ситуации на удаленной от материка территории».

В ходе практической части состоялось показное занятие по тушению условного возгорания. Добровольцы первыми прибыли на место, развернули рукавные линии, запустили мотопомпу и подали воду в очаг условного пожара. Далее, соответствии с Расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Псковского района на помощь добровольцам прибыли профессиональные пожарные ПСЧ-3 города Пскова и включились в работу по локализации и ликвидации последствий пожара. Ими была установлена дополнительная мотопомпа, проложена вторая магистральная линия от озера и подано два ствола на тушение пожара и на защиту рядом стоящих домов.

Благодаря слаженным действиям добровольцев и псковских пожарных удалось ликвидировать условное возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома и территорию острова.

Проведение подобных мероприятий имеет большую значимость в деле обмена существующим опытом, отработки вопросов взаимодействия с добровольными пожарными и их тренировки.

Теги: #пожарные #остров Залита
Источник: Псковская Лента Новостей
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