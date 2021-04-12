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Губернатор обещал помочь с финансированием скейт-площадки в Великих Луках – Николай Козловский

Губернатор Михаил Ведерников обещал помочь с финансированием скейт-площадки в Великих Луках. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Николай Козловский.

Отвечая на вопрос о подростках, катающихся на скейтбордах возле стелы «Город воинской славы», Николай Козловский сообщил, что в 2020 году в городе должны были построить скейт-площадку. На это были предусмотрены средства, но из-за пандемии коронавируса доходы бюджета сократились, проект не был реализован. Есть планы по его реализации в 2021 году.

Место строительства скейт-площадки согласовано. 6 мая Николай Козловский обсуждал данную тему на приеме губернатора, Михаил Ведерников обещал помочь с финансированием. Глава города отметил, что ситуация с доходами бюджета в этом году лучше, чем в прошлом, но все равно «напряженная».

Второй частью вопроса занимается управление жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас выделены деньги на обустройства обелиска, памятника, в том числе на установку дополнительных вазонов.