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Александр Козловский: Главная задача – сформировать вместе с гражданами детальную программу действий

Сейчас нашей главной задачей является формирование вместе с гражданами детальной программы действий по тем направлениям, которые были приняты сегодня на съезде «Единой России». Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя решения партийного форума.

«Это будет первая НАРОДНАЯ программа про БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ на основании Послания Президента Владимира Владимировича Путина. Вместе мы сделаем страну лучше, потому что мы все ответственны за успешное развитие нашей Родины», - написал парламентарий в соцсетях.

Напомним, Александр Козловский представит партию на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 148. Соответствующее решение принято на съезде партии, который проходит сегодня в Москве.