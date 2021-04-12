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5,5 лет проведет пскович в колонии за граффити с интернет-магазином наркотиков

21 июня 2021 года Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова Ш.. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, с января по март 2019 года, являясь участником преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет, Ш. наносил граффити на стены зданий с адресом интернет-магазина по продаже наркотических средств, а также разместил наркотические средства в тайник-закладку на территории города Пскова.

Суд признал Ш. виновным в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием ИКС Интернет в значительном размере организованной группой (п а ч 4 ст 228.1 и ч 2 ст 210 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.