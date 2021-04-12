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Военные кинологи псковской дивизии победили на конкурсе «Верный друг»

Под звуки военного оркестра в расположение Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения вернулась команда кинологов - победителей Всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг», которую с достигнутым высоким результатом поздравило командование гвардейского соединения. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Накануне в 470 учебном ордена Красной Звезды центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации имени генерал-майора Г.П. Медведева в Дмитровском районе Московской области завершился Всеармейский этап кинологического конкурса «Верный друг» и состоялась церемония награждения победителей.

По результатам пяти этапов среди команд по сумме балов среди видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации команде Воздушно-десантных войск не было равных.

Во Всеармейском этапе конкурса за победу боролись 11 мужских 7 женских сборных команд представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации и органы военного управления Минобороны России.

В период с 19 по 30 июня в нем приняло участие порядка 90 кинологических расчетов военных кинологов со служебными собаками.