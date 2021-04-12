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Песок на место создания монумента в Самолве будут возить еще две недели

Песок на место создания монумента в Самолве будут возить еще около двух недель. Такая информация озвучена 6 июля во время посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максимом Егоровым деревни Самолва Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Самолве идут работы по созданию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

Особое внимание было обращено на состояние подъездной дороги, по которой поступали обращения граждан. В настоящее время на нескольких участках, действительно, затруднен проезд, но ведется активная отсыпка гравием. Подрядчик заверил, что песок на место создания монумента будут возить еще около двух недель. Далее в рамках работ по содержанию дорогу будут поддерживать в нормативном состоянии.

В беседе с губернатором Глава Самолвовской волости Ярослав Морозов заверил, что сейчас нет сложностей с подвозом продуктов и вывозом мусора, добавились новые пассажирские автобусные маршруты, которые связали деревню с Псковом и Гдовом.