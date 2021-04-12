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К 2022 году планируется обновить Себежскую больницу

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время поездки по Себежскому району 17 июля рассказала об изменениях инфраструктуры Себежской больницы. Об этом сообщает корреспондент Псковской Леты Новостей.

Администрация Псковской области готовит план по ремонту и благоустройству Себежской районной больницы.

Местная поликлиника и стационар уже провели ремонт, но впереди ещё большая работа по ремонту основной части здания и благоустройству территории.

«Регион заявил о своих потребностях президенту России, и Псковской области выделили средства на развитие социальной инфраструктуры приграничных районов. Благодаря этому мы сможем отремонтировать больницы и школы в Себежском, Пыталовском и Гдовском районах», - добавила Вера Емельянова.

К 2022 году планируется полностью завершить обновление районной больницы. «Возможно, получится изменить инфраструктуру организации и построить единый модуль вместо разрозненных сейчас домиков столовой и других важных для работы», - отметила Вера Емельянова.