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Президент поручил дополнительно поддержать россиян с низкими доходами

06.08.2021 17:39|ПсковКомментариев: 1

Президент Владимир Путин поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры социальной поддержки, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее - один раз в полгода.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего, бедность и низкие доходы многих семей, пишет РИА Новости.

Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом.

Теги: #поддержка #правительство #доходы #население
Источник: Псковская Лента Новостей
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