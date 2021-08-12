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Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области

Акция «Безопасный двор» продолжается на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УГИБДД УМВД России, основная цель мероприятия - разъяснение участникам дорожного движения важности соблюдения ПДД и пропаганда законопослушного поведения.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о необходимости обязательно осматривать проезжую часть при выходе из подъезда, из-за припаркованного автомобиля, быть особенно внимательными во время движения на роликах, самокате и велосипеде. Для закрепления теоретической информации полицейские вручили памятки по дорожной безопасности.

С помощью трафаретов участники акции написали на асфальте вблизи дворовых территорий и пешеходных переходов предупреждающие надписи. Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции рассчитывают привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме аварийности с участием пешеходов.

«Безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств. Помните, именно мы являемся главным примером для детей! Будьте внимательны и дисциплинированы на дорогах - от каждого из нас зависит их жизнь и здоровье!» - отметили в управлении.