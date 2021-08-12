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Губернатор обратился к жителям Усвят, отмечающим 1000-летие поселка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям Усвят во время торжественного мероприятия, посвященного празднованию 1000-летия поселка. В своем выступлении глава региона почтил память воинов-освободителей района в годы Великой Отечественной войны, а также легендарной исполнительницы народных песен Ольги Сергеевой. Ее песни до сих пор вдохновляют современных музыкантов, подчеркнул глава области.

Он также напомнил о том, что району были выделены значительные финансовые средства на благоустройство к празднику. На эти деньги были отремонтированы дороги и приведена в порядок инфраструктура. Также планируется установить памятную стелу, обновить автостанцию и провести реконструкцию в Доме Родзянко.

Планируется, что в следующем году Министерство культуры выделит 45 млн рублей на реконструкцию усадьбы Родзянко. Отметим, что сегодня глава ведомства Ольга Любимова находится в Псковской области.

Затем были вручены награды деятелям культуры и выпускникам школ Усвятского района.

Также к жителям района обратился глава муниципального образования Дмитрий Петров. Он назвал 1000-летие Усвят важной датой не только для района, но и для всей области. «У каждого свои Усвяты и свои причины любить поселок. Мы все любим свой район и гордимся им, восхищаемся красотой и самобытностью Усвят. Пусть наш поселок и дальше только хорошее и процветает», - сказал глава муниципалитета.

Он отметил семьи района, которые в этом году праздновали юбилейные даты совместной жизни. Также были награждены званием Почетного жителя Усвятского района Александр Маслюков и Григорий Чернышов. Это звание жителям района присвоено впервые.

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля русской музыки «Псков» и исполнением Пелагеей песен Ольги Сергеевой.