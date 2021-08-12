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В серьезном ДТП с тремя автомашинами в Опочецком районе никто не пострадал

Отдел ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» опубликовал фото с места ДТП с тремя транспортными средствами, в котором никто не пострадал.

«Уважаемые участники дорожного движения! Ввиду неблагоприятных погодных условий, убедительно просим вас быть особенно внимательными, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным условиям, а также правилам дорожного движения», - сообщили в ОГИБДД.

На фото: ДТП, произошедшее 29 августа на 395-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель до границы с Республикой Беларусь (Опочецкий район)

Несмотря на серьезные технические повреждения всех трех автомашин, телесных повреждений участники дорожного движения не получили, что, скорее всего, объясняется удачным стечением обстоятельств. На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, отметили в ОГИБДД.