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Псковские следователи встретились с воспитанниками «Детской деревни SOS».

11.09.2021 18:47|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники следственного управления по Псковской области встретились с воспитанниками учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня SOS-Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении по Псковской области. 

«Детские деревни – это уникальная альтернатива детским домам. Это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия.
Встречи следователей с воспитанниками псковской детской деревни уже стали доброй традицией. Ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, крайне важно внимание взрослых. Для сотрудников псковского следственного управления подобные мероприятия приносят массу положительных эмоций. Видеть горящие любопытством детские глаза, успевать отвечать на поток вопросов из серии «А почему?» - это тоже будни следователей, пусть нестандартные, но такие важные. Потому что чужих детей не бывает.

В этот раз сменившая дождь солнечная погода позволила на центральной площадке учреждения гостям продемонстрировать ребятам применяемую при расследовании преступлений криминалистическую технику, и им удалось попробовать себя в роли следователя-криминалиста.

Общение ребят со следователями продолжилось в большом зале административного корпуса, где гости в погонах еще раз рассказали ребятам самое важное из правил личной безопасности.

Завершилось мероприятие дружным чаепитием со сладкими угощениями, а также вопросами ребят и ответами следователей», - - рассказали в Следственном управлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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