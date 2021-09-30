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Диетолог назвал продукты, которые ускоряют старение организма

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты способны привести к ускоренному старению организма. Он подчеркнул, что любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи вызывают старение организма. К этой группе продуктов относятся и сахаросодержащие продукты, изделия с «быстрыми» углеводами, в частности выпечка, картофель и рис, а также с транс-жирами, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых Омега-6, отметил врач. По его словам, частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки также негативно влияет на организм, передает Газета.ру.

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — резюмировал Гинзбург.