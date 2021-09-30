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Экс-участник выборов в Пскове призвал запретить указывать в СМИ национальность преступников

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев призвал запретить указывать в СМИ и блогах национальность подозреваемых в преступлениях и осужденных. «Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии еще раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях», — заявил он. Слова депутата в субботу, 6 ноября, приводит «Лента.ру».

Депутат Хамзаев подчеркнул, что будет добиваться принятия соответствующего закона. По его мнению, такие формулировки унижают достоинство третьих лиц, не принимавших участие в конфликте.

Таким образом парламентарий прокомментировал драку в Москве, во время которой четверо мужчин напали на отца с ребенком. Изначально СМИ сообщили, что драку устроили кавказцы, позднее выяснилось, что все задержанные — уроженцы одного из государств Закавказья, а трое из них получили гражданство РФ. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»), однако позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его в дело о покушении на убийство.

Напомним, что в 2016 году Султан Хамзваев участвовал в выборах депутатов Госдумы в Псковской области (одномандатный округ №148). По итогам голосования он получил около 0,5% и занял последнее место.