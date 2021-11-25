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Борис Елкин лично проконтролировал ход уборки снега на улицах Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин лично проконтролировал ход уборки снега на улицах города 29 ноября. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

Фото здесь и далее: личные фото Бориса Елкина

«Коммунальным службам предстоят непростые сутки. Снегопад усиливается и по прогнозу закончится лишь к вечеру завтрашнего дня», - отметил сити-менеджер.

По поручению Бориса Елкина увеличили количество спецтехники. В работе задействовано порядка 50 машин и около 50 человек. Уборочная техника будет работать всю ночь, а под утро ручные бригады сконцентрируются на тротуарах и автобусных остановках, дополнительно на уборку валов выйдут грейдеры, добавил глава администрации Пскова.

Подрядчики каждый час отчитываются о ситуации и проделанной работе. «Еще раз лично проверю состояние улично-дорожной сети перед началом рабочего дня», - заявил Борис Елкин.

Он также отметил, что в условиях сильного снегопада убрать весь город сразу невозможно. В первую очередь чистят основные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, затем переходят на второстепенные улицы. Дворовые территории – зона ответственности управляющих компаний. С ними также провели работу.

«Делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов. Будьте внимательны и осторожны за рулем!» - заключил сити-менеджер.