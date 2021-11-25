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Собаку погибшей под колесами КамАЗа псковички забрали в приют

Родственники погибшей в ДТП женщины разыскиваются в Пскове. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! Псков» соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! Псков» соцсети «ВКонтакте»

Грузовик сбил пожилую женщину на улице Леона Поземского в Пскове 21 марта. Она скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Псковичка была с собакой.

«Приносим искренние соболезнования и сообщаем, что собака находится в приюте "Лесопилка". Она в сильнейшем стрессе.

Было бы правильно и справедливо, если собаку забрали родные люди», – уверены зоозащитники.

Специалисты понимают горе родственников погибшей, но собаке необходим медицинский уход, говорится в сообщении.

Приют расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон: 8911-362-31-25.