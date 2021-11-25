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Ингеборга Дапкунайте уехала из России

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте сообщила об отъезде из России. По ее словам, в настоящее время она находится в Брюсселе.

О принятом решении кинозвезда рассказала в интервью интернет-порталу Irt.lt. Ингеборга Дапкунайте сообщила, что покинула страну в силу различных причин, она сделала это в начале специальной военной операции на Украине.

Актриса добавила, что прибыла в Бельгию, так как там находится ее семья, в частности сестра и мать.

Как отмечает «Московский комсомолец», с конца февраля этого года ряд отечественных звезд кино и эстрады уехали из страны. Некоторые из них публично объявили, что улетели за границу в отпуск, а затем вернутся на Родину. Другие, как, например, актриса Чулпан Хаматова, признавались, что уехали навсегда.