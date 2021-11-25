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Студенты псковского колледжа искусств дали концерт росгвардейцам

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова выступили с праздничным концертом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Концертную программу организовали в честь Дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В исполнении студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады»: Анастасии Егоровой, Анастасии Алексеевой, Анны Бутман, Юрия Абрамова, Андрея Федорова, Алины Анохиной, Анжелы Михайловой, Анастасии Таратыновой, Валерия Огло прозвучали песни отечественных композиторов.

Помимо личного состава управления Росгвардии по Псковской области зрителями концерта стали семьи военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении воинского служебного долга.

Добавим, что выступления студентов колледжа искусств перед бойцами подразделения Росгвардии, созданного 6 лет назад, стало ежегодной традицией.