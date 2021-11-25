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«Кузница»: Может, хватит «топить» улицу?

Сегодня Любовь Кузнецова предлагает поговорить про тепло. «Мы снова топим улицу!» – с такими возмущенными звонками в диспетчерскую службу «Псковским тепловых сетей» звонят десятки граждан. Вторая половина апреля, особенно если он такой теплый, как в этом году, - это всегда время с условным название «выключите тепло»! Причем, если «Теплосети» понижают градус, начинаются звонки граждан, проживающих, как правило, на первых этажах домов ровно с обратным вопросом: «Почему у нас так холодно!?». Как быть в этой вечной апрельской дилемме муниципальному предприятию? Сколько занимает времени по-быстрому выключить тепло во всем городе и - о ужас - снова включить? Как это бьет по инфраструктуре и по нашему кошельку?