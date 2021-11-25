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В Совфеде опровергли рассмотрение закона о запрете упоминания покинувших страну россиян

Отечественные законодатели не собираются принимать законы, которые запрещали бы упоминать в СМИ имена граждан, покинувших Россию из-за военной спецоперации на Украине, заявил во вторник, 10 мая, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает «МК».

Ранее в СМИ опубликовали сообщения, что соответствующий законопроект может быть разработан. В частности, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» заявил, что работает над законопроектом, согласно которому будет запрещено упоминать в СМИ и других интернет-ресурсах имена артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине.

«Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет», - заверил сенатор Клишас в своем телеграм-канале.