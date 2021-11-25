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Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком

Срок службы россиян по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Он подчеркнул, что правовое регулирование в этой сфере осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пишет РИА Новости.

«Статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев», - сказал Астахов.

Военком добавил, что на сегодняшний день Минобороны не предлагало каких-либо изменений законодательства по этому вопросу.