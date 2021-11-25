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Энергетики восстановили почти 1000 км ЛЭП в Псковской области после метелей

«Россети Северо-Запад» восстановили 960 км ЛЭП в Псковской области после сильных метелей, сообщается в Telegram-канале компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 48 линий электропередачи и 817 трансформаторных подстанций.

Накануне циклон принес в регион сильный снегопад и ветер. Осадки сопровождались колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.

85 бригад компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Работы продолжались всю ночь.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности.

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«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.