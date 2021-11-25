Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
кредит лайфхаки от знающих
готовимся к праздникам
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
четыре способа купить квартиру
возможности для рекламы
«Псковэнергосбыт» режим работы в праздники
Защита для псковских предпринимателей
в Кремль платно
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Новости 25.11.2021 07:193 В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов 27.02.2023 11:390 Энергетики восстановили почти 1000 км ЛЭП в Псковской области после метелей 23.02.2023 19:530 День защитника Отечества отметили в Псковском филиале Академии ФСИН России 23.02.2023 14:000 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента 12.02.2023 16:010 Псковские архивисты рассказали о великолукском общественном деятеле Иване Стебут 12.02.2023 11:380 Чаще всего россияне в рабочее время шутят о работе - опрос
 
 
 
Самое популярное 21.02.2023 09:272 Мужчина зашёл в ларёк в Пскове и умер  22.02.2023 09:213 Месть за правосудие: почему автомобили псковского прокурора и адвоката вспыхнули в Пскове 20.02.2023 10:530 Опубликованы фотографии с места лобового столкновения автомобилей в Псковском районе 22.02.2023 08:133 Покупателей предупредили о «мертвых» полках в магазинах 20.02.2023 17:171 Рейтингомер: отчет для Путина, отставка недели и приговор топ-менеджеру
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Энергетики восстановили почти 1000 км ЛЭП в Псковской области после метелей

27.02.2023 11:39|ПсковКомментариев: 0

«Россети Северо-Запад» восстановили 960 км ЛЭП в Псковской области после сильных метелей, сообщается в Telegram-канале компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 48 линий электропередачи и 817 трансформаторных подстанций.

Накануне циклон принес в регион сильный снегопад и ветер. Осадки сопровождались колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.

85 бригад компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Работы продолжались всю ночь.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?
В опросе приняло участие 207 человек
27.02.2023, 12:270 Малышева заявила, что детям и людям с анемией опасно поститься 27.02.2023, 12:200 Девять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей 27.02.2023, 12:130 Михаил Ведерников поздравил псковских военных с Днем Сил специальных операций 27.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
27.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 февраля 27.02.2023, 11:520 «Блинную» Изборского музея-заповедника закрыли на санитарные дни 27.02.2023, 11:450 В Островском районе определили приоритеты в расчистке дорог от снега 27.02.2023, 11:420 «Постскриптум»: Послание президента, единый закон о тишине и ситуация в псковских банях
27.02.2023, 11:290 Очевидцев наезда автомобиля на пешехода ищут в Пскове 27.02.2023, 11:190 Новшества в предоставлении мер соцподдержки рассмотрел бюджетный комитет регионального парламента 27.02.2023, 11:080 Кредит: лайфхаки от знающих 27.02.2023, 10:520 «ГорДозор»: Правила дорожного движения в новой редакции
27.02.2023, 10:490 Увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя россияне старше 45 лет - опрос 27.02.2023, 10:360 Умер политолог Глеб Павловский 27.02.2023, 10:320 ДТП затрудняет движение у храма Александра Невского в Пскове 27.02.2023, 10:250 «Деловой понедельник»: О «цветочном» импортозамещении и модных букетах к 8 Марта
27.02.2023, 10:190 Подвигу Александра Матросова исполняется 80 лет 27.02.2023, 10:170 Теннисисты псковского клуба Nordman одержали первые победы на чемпионате в Петербурге 27.02.2023, 10:080 Аналог «Биг Мака» появился в меню сети ресторанов «Вкусно - и точка» 27.02.2023, 10:040 Определен подрядчик, который займется изношенными слоями дорог Пскова
27.02.2023, 09:580 Юрист рассказала, как увеличение МРОТ скажется на зарплатах псковичей 27.02.2023, 09:440 Renault и Kia столкнулись на площади Ленина в Пскове 27.02.2023, 09:400 Химики МГУ создали новый катализатор для очистки бензина 27.02.2023, 09:300 Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта
27.02.2023, 09:210 Действующую птицеферму предлагают псковичам за 18 миллионов рублей 27.02.2023, 09:150 Можно ли похудеть во время поста, объяснила диетолог 27.02.2023, 09:011 С начала года спрос на жилье в России упал на треть 27.02.2023, 08:450 Баня горела в Псковском районе
27.02.2023, 08:300 Стоимость покупки долгов коллекторами резко упала в 2022 году 27.02.2023, 08:140 О штрафах за курение дома предупредила юрист 27.02.2023, 07:580 Неустойчивый характер погоды ожидается на Северо-Западе России 27.02.2023, 07:371 Псковская область заняла 53 место в рейтинге регионов по уровню безработицы
27.02.2023, 07:180 Распространенные причины кашля перечислил врач 27.02.2023, 07:000 Великий пост начался у православных христиан 26.02.2023, 22:002 В Британии итальянские рестораны убрали из блюд помидоры из-за дороговизны 26.02.2023, 21:300 Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374
26.02.2023, 21:000 Нарушения миграционного законодательства выявили в Великих Луках 26.02.2023, 20:350 Энергетики вынуждены пробиваться на вездеходе к ЛЭП в Дедовичском районе. ВИДЕО 26.02.2023, 20:091 Volkswagen хочет заблокировать ввоз машин в Россию из Китая 26.02.2023, 19:500 Именитый юный велогонщик погиб в ДТП в России
26.02.2023, 19:250 Водоснабжение нарушилось в псковской деревне Писковичи 26.02.2023, 19:050 Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ 26.02.2023, 18:410 Россиянин избил двух женщин-фельдшеров скорой медицинской помощи 26.02.2023, 18:181 Минэнерго США пришло к выводу о лабораторном происхождении коронавируса
26.02.2023, 18:040 Более 7 600 человек побывали в «Михайловском» в праздники и выходные этой недели 26.02.2023, 17:400 Финская Nokia сменила логотип и стратегию 26.02.2023, 17:200 Ушла из жизни первый председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Поккас 26.02.2023, 17:040 Число попавших в ДТП автомашин под Новгородом выросло до 41
26.02.2023, 16:410 Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman отправились на чемпионат в Петербург 26.02.2023, 16:221 Общественно-политическую обстановку в регионе обсудили Дмитрий Шахов и Андрей Маковский 26.02.2023, 16:000 Сарай подожгли в псковской деревне Черняковицы 26.02.2023, 15:430 Продолжается реставрация башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря
26.02.2023, 15:200 Доктора Рошаля госпитализировали 26.02.2023, 15:002 25 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области 26.02.2023, 14:400 На выставке к 120-летию легендарного «михайловского домового» теперь можно побывать виртуально 26.02.2023, 14:201 Рекомендации по организации свадебного путешествия дадут эксперты в Пскове
26.02.2023, 14:000 Пропавшего пожилого мужчину разыскивают в Псковской области 26.02.2023, 13:401 Великолучанина задержали за кражу нескольких упаковок форели 26.02.2023, 13:201 Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях 26.02.2023, 13:010 Россиянка подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
26.02.2023, 12:402 До 0°C прогреется воздух в Псковской области 27 февраля 26.02.2023, 12:231 Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона 26.02.2023, 12:000 Псковичка Наталья Спиридонова победила на первенстве России по прыжкам в высоту 26.02.2023, 11:400 Мужчина попался на краже спиртного в Пскове
26.02.2023, 11:245 Какие законы вступают в силу в марте, рассказали в Госдуме 26.02.2023, 11:000 Более двух тысяч человек посетили масленичные гуляния в Изборске 26.02.2023, 10:400 Запад стремится разделить Россию на мелкие части – Путин 26.02.2023, 10:170 Бесплатный джазовый концерт пройдет в Пскове 2 марта
26.02.2023, 10:000 «Прощеное воскресенье»: приметы и традиции последнего дня Масленицы 26.02.2023, 09:400 Инфляция замедлилась в 30 странах мира в 2022 году 26.02.2023, 09:212 Геофизики представили новую информацию о песчаниках в Псково-Печерском монастыре 26.02.2023, 09:001 Масленичная деревня появилась в центре Пскова
25.02.2023, 22:180 Компанию из Пскова включили в санкционный список США 25.02.2023, 22:001 Известная саксофонистка дала советы молодым музыкантам в Пскове 25.02.2023, 21:391 Псковский омбудсмен провёл встречу с сыном красноармейца 25.02.2023, 21:180 Мать до смерти избила плакавшего младенца в Смоленской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru