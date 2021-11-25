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Депутаты предложили установить минимальные цены на пиво и сидр

Рабочая группа Госдумы по регулированию розничной продажи алкогольной продукции до 15 октября направит в Правительство предложения о введении минимальных розничных цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, сообщил «Парламентской газете» член Комитета палаты по экономической политике Сергей Алтухов.

Он подчеркнул, что аналогичная мера в случае с водкой, бренди, коньяком и вином помогла очистить рынок от суррогатов.

Кроме того, подобные шаги помогают бороться с недобросовестной конкуренцией и демпингом крупных компаний, которые, занижая цены, выдавливают мелких конкурентов с рынка, указал депутат.

«Для потребителя ничего не изменится, цены на привычные напитки не изменятся, а опасность наткнуться на низкосортную продукцию станет ниже», — заявил Алтухов.