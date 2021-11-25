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Актриса Юлия Пересильд заявила о желании стать певицей

Российская актриса Юлия Пересильд захотела стать певицей и выпустить свой первый альбом. Своим желанием она поделилась с журналом Hello!

Народная артистка РФ рассказала, что стремится к музыкальной карьере последние три года. Она начала с постановки спектакля «Мужчины и женщина» с группой Zero People. Пересильд отметила, что не рассматривает новое увлечение в качестве источника заработка, пишет «Лента.ру»

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке», — заявила актриса.