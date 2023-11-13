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Минобрнауки попросили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов и биотехнологов

Для того чтобы поступить в институт или университет по сельскохозяйственным направлениям сегодня одиннадцатиклассник должен набрать не менее 39 баллов на ЕГЭ по математике, физике или химии, и не менее 40 баллов — по русскому языку. Если баллы ниже, вузы, подведомственные Минобрнауки, документы просто не примут. Однако у не очень успешных школьников все же есть шанс получить высшее сельскохозяйственное образование.

Для этого они могут подать заявление в вуз, подведомственный Минсельхозу, где минимальные баллы ниже. Одна проблема — таких институтов и университетов не так много, и есть они далеко не во всех регионах. Установить пониженный проходной балл во всех вузах страны для будущих агрономов и биотехнологов предложила депутат Госдумы Юлия Оглоблина. Соответствующее обращение она направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «Парламентская газета» ознакомилась с документом.

Чтобы работать, например, агрономом, биотехнологом или почвоведом на селе необходимо высшее образование. Получить его можно в институте или университете, подведомственном либо Минобрнауки, либо Минсельхозу.

Правила поступления в такие вузы разные. Для первых установлены следующие минимальные баллы ЕГЭ: не менее 39 — по математике, физике или химии и не менее 40 — по русскому языку.

Для вторых вузов баллы ниже. Согласно письму Минсельхоза России от 27.09.2023 N 13/1973, в 2024-2025 учебном году это:

русский язык — 36 баллов,

математика (профиль) — 27 баллов,

физика — 36 баллов,

химия — 36 баллов.

Казалось бы, выбор есть. Одна проблема — подведомственных Минобрнауки вузов, где готовят в том числе и по аграрным направлениям, сегодня по стране — 76. А подведомственных Минсельхозу — всего 46, и есть они далеко не в каждом регионе.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, проблему поступления в сельхозвузы перед ней поставили избиратели из Мордовии, региона, который депутат и представляет в нижней палате парламента.

«У нас есть Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарева, он подведомственен Минобрнауки, то есть проходной балл там выше, чем в вузах Минсельхоза», — сообщила Оглоблина.

В результате ребята с низкими баллами, которые все же хотят получить высшее сельскохозяйственное образование, вынуждены уезжать в другие регионы, где они порой и остаются. А Мордовия, которая является сельскохозяйственным регионом, остается без профессиональных кадров, поделилась своими переживаниями депутат.

В связи с этим Юлия Оглоблина предложила установить пониженный проходной балл для будущих агрономов и биотехнологов во всех вузах страны. Соответствующее обращение она направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Как отметила Оглоблина, к сожалению, престиж аграрных профессий, а значит, и востребованность соответствующих направлений подготовки, среди абитуриентов сегодня невелики.

Для привлечения специалистов в эту сферу сегодня во многих школах России открываются агроклассы. Сейчас их уже 1700 по стране. «Это позволит школьникам в будущем осознанно выбирать сельскохозяйственные профессии, а не получать их, что называется, по остаточному принципу», — считает депутат.

«Сейчас мы продвигаем инициативу, чтобы ученики агроклассов имели преимущество в качестве дополнительных баллов при поступлении в вузы», — рассказала Юлия Оглоблина.

На данном же этапе возможность большему количеству школьников поступить в вузы позволит выявить среди них и больше талантов, полагает депутат: «Сами педагоги говорят, что многие студенты раскрываются в процессе обучения и даже из бывших школьных троечников вырастают высококлассные специалисты».