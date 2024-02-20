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В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады

25.02.2024 14:20|ПсковКомментариев: 0

Иностранные игрушки не должны закупаться в российские детские сады в рамках государственного заказа. Такое мнение выразила депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.

«Мы обращаем большое внимание на книги и на школьный возраст, а про детей и детские сады мы не думаем. Я, например, не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу», - цитирует ее ТАСС.

Бутина отметила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров.

Ранее, выступая на заседании группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства экспертного совета по законотворческой деятельности «Единой России», депутат указывала на необходимость доработки ГОСТа для детских игрушек. При этом она отмечала, что экспертиза будет проводиться не для всех игрушек, а для тех, которые «уже вызывали сомнения».

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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