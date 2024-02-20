«Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем

Улицы Пскова 1 июня затопило после ливня с грозой. Видео и фото Псковской Ленте Новостей присылают очевидцы, горожане также публикуют их в соцсетях.
Фото: Татьяна Веселова / «Жесть по-псковски»
«На Юбилейной снова море! Все плывут!» - написала псковичка в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Затоплены, в частности, участки на улицах Западной, Коммунальной, Юбилейной.
Ранее сообщалось, что дерево рухнуло на тротуар на улице Советской в Пскове.
На Крестовском шоссе упало дерево на проезжую часть, повреждена линия электропередачи.
Сегодня в Пскове прошел ливень с грозой.