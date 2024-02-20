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Новые параметры бюджета области рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Новые параметры доходов и расходов региона рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В представленном законопроекте доходная часть бюджета текущего года за счёт федеральных поступлений и увеличения плана по налоговым и неналоговым поступлениям выросла на 1 млрд 56 млн 480 тысяч рублей, расходы – на 928 млн 922 тысяч рублей.

Общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается на 576,3 млн рублей. В частности, за счёт средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников выделяется 343,5 млн рублей. На 19,2 млн рублей увеличены лимиты на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения на приграничных территориях.

Увеличены расходы на социальную поддержку граждан. На доиндексацию социальных выплат по социальным законам область выделяет 44,8 млн рублей. Из госбюджета регион получил 25,04 млн рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Почти на 344 млн рублей увеличен объём субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного школьного и дошкольного образования. Увеличение субсидий на реализацию мер по повышению оплаты работников образования составила 182 млн рублей.

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С учётом предложенных изменений доходы региона составят 58 млрд 329 млн 853 тысяч рублей, расходы – 61 млрд 196 млн 395 тысяч рублей, дефицит уменьшится на 127,6 млн рублей и составит 2 млрд 866 млн 542 тысяч рублей.

После выступления заместителя губернатора Псковской области Татьяны Бариновой, заместитель председателя Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, учтены ли в поправках поступления из федерального бюджета свыше 1 млрд 200 тысяч рублей.

Татьяна Баринова в ответила, что вышеуказанная сумма поступила позже, чем были сформированы принимаемые поправки в бюджет.

«Они еще не отражены. В соответствии с бюджетным законодательством, после внесения поправок поступили еще средства, которые будут внесены позже. Работа над бюджетом продолжается», - пояснила Татьяна Баринова.

«То есть они будут внесены следующим этапом?» - поинтересовался Александр Братчиков.

Татьяна Баринова пояснила, что новые поправки рассмотрят, вероятно, на сентябрьской сессии областного Собрания.