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Каждый сотый пскович подписывает кадровые документы вслепую - опрос

Один из ста псковичей подписывает кадровые документы не глядя, свидетельствует результат опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

7 из 10 псковичей (71%) внимательно изучают кадровые документы прежде, чем подписать: «Хотя всегда торопят: дома почитаете, у нас мало времени». 3 из 10 просто пробегают взглядом: «Обычно все по шаблону»; «Доверяю работодателю». 1 из 100 подписывает, не глядя.



Чем старше работники, тем внимательнее они к документам: скрупулезностью отличаются только 59% опрошенных моложе 34 лет и 78% респондентов старше 45 лет. Максимальное внимание уделяют кадровым документам те, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц: 83% из них прочитывают все бумаги от корки до корки.