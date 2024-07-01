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Александр Котов: Результаты труда учителя видны в успехах учеников

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей региона с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он отметил, что учителя играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения.



«Ваша забота о каждом ребёнке, стремление сделать его умнее и счастливее не останутся незамеченными – результаты вашего труда видны в успехах ваших учеников. Каждый раз, когда они достигают новых высот, это и ваша победа, ваше достижение», - говорится в поздравлении.



Александр Котов подчеркнул важность профессиональных и ответственных педагогических кадров для развития страны.



«Только обладая по-настоящему профессиональными и ответственными педагогическими кадрами, можно воспитать подрастающее поколение, которое станет гордостью нашей страны», - отметил он.



Председатель областного Собрания пожелал всем учителям здоровья, благополучия и удовлетворения от работы.