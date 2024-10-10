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В госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов

Депутат государственной думы Татьяна Буцкая призвала запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов, сообщают РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Выкладывать видео или фотографии летящих дронов и последствия их поражения хотят запретить на законодательном уровне, поскольку они помогают противнику понять, достиг его удар цели или нет.

Татьяна Буцкая напомнила, что в середине августа в Совфеде поднимался вопрос о разработке такого законопроекта.

«Такие видео противник активно использует в своей пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают (для отчета, смотрите как мы эффективно боремся, вон куда наши БПЛА долетают)», - отметила депутат Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.