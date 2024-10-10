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Новые качели, детская площадка и спортивные тренажеры появились в парке «Лукоморье» в Пушкинских Горах

Установку новых дополнительных элементов завершили в парке «Лукоморье», который находится в Пушкинских Горах. В парке появилась новая площадка для детей, а также зоны не только для занятий спортом, но и для спокойного отдыха. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

В парке «Лукоморье» установили воркаут-площадку, которая состоит из нескольких элементов: рукоходы, спортивные комплексы с лавкой для пресса и турниками, перекладины для отжиманий, брусья. Для активного отдыха детей и молодёжи установили теннисные столы, канатную пирамиду, сетку с вращение, а также канатный переход.

Также посреди сосен установили садовые качели.

Оксана Филиппова отметила, что обновления в парке «предоставляют ещё больше возможностей пушкиногорцам и гостям нашего посёлка для занятий физической культурой, спортом и активным отдыхом на свежем воздухе!».