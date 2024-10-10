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В Калининградской области нашли самородок янтаря с иголками доисторической сосны

13.01.2025 20:50|ПсковКомментариев: 0

Редкий самородок янтаря с включениями иголок доисторической сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на Калининградском янтарном комбинате Ростеха при сортировке добытого минерала. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«На Калининградском янтарном комбинате обнаружен инклюз с иголками древней сосны возрастом 50 млн лет. Уникальный образец янтаря найден во время ручной сортировки камня в первый рабочий день нового года, 9 января. Подобных инклюзов комбинат не добывал последние пять лет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Инклюз - случай застывшего в древней смоле фрагмента флоры или фауны. Найденный инклюз с включением хвои весит 29 граммов. Его размер - 57 на 45 мм. Пучок из пяти хвойных иголок в нем слегка зеленоватого оттенка, уточнили в пресс-службе. После шлифовки и полировки до зеркального блеска камень будет выставлен на аукцион уникального янтаря в рамках VIII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2025.

«Растительный мир редко становится «пленником» янтаря из-за своей хрупкости и расположения. Из флоры мы иногда встречаем включения листьев папоротника, мха, фрагменты семейства кипарисовых, редкие бутоны цветов. Все это нижний ярус леса. А вот хвою, которая относится к верхнему ярусу леса, смоле сложно захватить во время течения по дереву. По этой причине найти инклюз с пучком неповрежденных иголок сосны очень сложно», - отметила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

На Калининградском янтарном комбинате инклюзы составляют порядка 5% от общего объема добычи янтаря. Отбирают их вручную на этапе сортировки. Затем камни проходят несколько этапов оценки. В зависимости от размера включений и уникальности их делят на два сорта. Инклюзы первого сорта после обработки выставляются на аукцион уникальных камней, а образцы второго сорта идут на производство ювелирных и сувенирных изделий, пишет ТАСС.

Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех» является единственным в мире предприятием, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. За последние десять лет объем добычи янтаря вырос больше, чем вдвое. В 2024 году добыто 627 тонн сырца, что стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения, разработка которого ведется предприятием. За последние два года ювелирное производство комбината удвоило объем собственной переработки до 25 тонн в год. Мощности комбината позволяют ежегодно перерабатывать до 50 тонн янтаря. С 2015 года в развитие предприятия было инвестировано более 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного комплекса.

Теги: #янтарь
Источник: Псковская Лента Новостей
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