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Создание систем обнаружения и подавления БПЛА на территории Псковской области обсудили в Совете Федерации

Реализацию постановления о господдержке социально-экономического развития Псковской и Ярославской областей обсудили в Совете Федерации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Совещание провёл первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий. От нашего региона в совещании приняли участие сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также первый заместитель губернатора Денис Салий.

«На совещании обсудили создание систем обнаружения и подавления БПЛА на территории Псковской области. Работа ведётся во взаимодействии с профильными НИИ и при координирующей роли Министерства обороны», - рассказал Михаил Ведерников.

Помимо этого, сенаторы рассмотрели реализацию рекомендаций, направленных на господдержку регионов. Некоторые вопросы остаются на контроле, например, о реконструкции и строительстве семи объектов коммунальной инфраструктуры и поликлиники в нашей области.