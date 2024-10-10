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Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно

Возбуждение уголовного дела и задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной не может не сказаться на репутации не только вуза, но города и области, заявила в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) бывший доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведческих наук Тамара Шулакова.

Фото: Тамара Шулакова / «ВКонтакте»

«Поскольку у нас с вами нет пока доказательств, мы не в праве обвинять. Но сам факт того, что человеку предъявили такие обвинения, человеку такого высочайшего уровня, он повергает в нижайшее отчаяние. За державу обидно, за науку обидно, за докторов науки обидно до невозможности», - отметила Тамара Шулакова.

Она обозначила проблемы, которые на ее взгляд характерны для системы высшего образования: «Кардинальное непонимание приоритетов, засилье бюрократических отчетов, низкий уровень оплаты, неприличная эксплуатация там, где не надо - не в науке и не в исследованиях».

Также она обратила внимание на бурную реакцию по поводу задержания в Интернете.

«Я понимаю, что Интернет кипит, что многие злорадствуют, а это не лучшее качество. Не надо злорадствовать, но мы будем надеяться, что разберутся и накажут всех по строгости закона или отпустят. Лучше бы, конечно, чтоб оправдали и нашли явные свидетельства чистоты нашего ректора» - сказала она.

Добавим, Тамара Шулакова уволилась из вуза летом 2024 года. Ранее, в марте прошлого года, ее исключили из состава комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при комитете по туризму Псковской области.

Напомним, что вчера, 8 апреля, ректора Псков ГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению, предварительно, в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

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Сегодня Псковский городской суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения. Заседание проходит уже около четырех часов в закрытой форме.