Культура

Конференция «Москва – Третий Рим» начала работу в Псковской области

XI Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» стартовала в Спасо-Елеазаровском монастыре. Приветственный адрес от имени генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой зачитала начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Дарья Ёлгина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Осмысление трудов святых отцов и религиозных философов с позиции гуманитарных наук способно дать ответ на вызовы в переломные моменты истории и обозначить перспективы развития русской духовной культуры и искусства. Научная конференция «Москва - Третий Рим» ежегодно собирает ученых самого высокого уровня, работающих над проблемами отечественной истории, - политическими и социальными аспектами прошлого, его духовной составляющей и материальными проявлениями в искусстве и археологии. Наша самоидентичность, наша культура, наша история - это наше огромное достояние», – отмечалось в адресе.

В этом году конференция посвящена 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Псковский музей-заповедник к этой дате подготовил выставку «Я родом из Дома Святой Троицы. Патриарх Тихон и Псков», которая отражает жизненный путь и служение патриарха Тихона и его духовную связь с Псковской землёй.

В среду, 4 июня, заседания конференции пройдут во Дворе Постникова.