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Псковским школьникам предлагают принять участие в конкурсе на лучший вопрос строителю

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при поддержке Минстроя России проводит конкурс #СпросиСтроителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях проводится в восьмой раз в рамках реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я-строитель будущего!» и включен в План мероприятий, проводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят глава Минстроя России Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. Цель конкурса — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет.

Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видео-вопросы.

Работы оценивают по следующим номинациям: самый оригинальный текстовый вопрос; самый оригинальный видео-вопрос; лучший вопрос об истории строительства. Видео-вопрос может быть создан с помощью бесплатного интернет-сервиса по созданию мультфильмов на тему строительства и ЖКХ «ЖЭКА-МУЛЬТ», разработанного специалистами Фонда развития территорий и являющегося частью проекта «Я-Строитель Будущего!» Общественного совета при Минстрое России.

Подведение итогов конкурса состоится в августе 2025 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя-2025.

По итогам Конкурса будет обновлён состав Детского Совета при Общественном совете при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а победители в возрасте от 14 лет рекомендованы в состав Юношеского Совета при Общественном совете при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Подробнее на официальном сайте конкурса.