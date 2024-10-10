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Порховича будут судить за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

Прокурор Порховского района Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя района, который обвиняется в попытке дачи взятки должностному лицу, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

По данным следствия, в марте 2025 года, находясь в деревне Боровичи, мужчину, управлявшего автомобилем без пристегнутого ремня безопасности, остановил сотрудник ОГИБДД. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он решил дать взятку в размере 1000 рублей, положив деньги на консоль коробки переключения передач в патрульном автомобиле и предложив полицейскому не составлять протокол об административном правонарушении.

Однако, сотрудник полиции отказался принять денежные средства и сообщил о попытке дачи взятки в ОМВД России по Порховскому району.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.