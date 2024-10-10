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В России безопасность выпускных вечеров обеспечили более 75 тыс. сотрудников МВД

Свыше 75 тыс. сотрудников МВД России охраняли общественный порядок во время проведения выпускных вечеров в стране. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сотрудники МВД России обеспечивают правопорядок во время выпускных вечеров. <...> В охране общественного порядка на выпускных вечерах были задействованы свыше 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных объединений правоохранительной направленности и работники частных охранных организаций», - написала она.

По словам Волк, почти 2 млн выпускников из более 34 тыс. учебных заведений России уже приняли участие в выпускных вечерах. Празднования в регионах еще продолжаются, пишет ТАСС.