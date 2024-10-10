Во время зимнего патрулирования трасс Псковской области было привлечено 134 единицы спецтехники

Федеральные дорожники продолжают зимнее патрулирование трасс Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей специалисты федерального казенного учреждения Упрдор «Северо-Запад».
На трассах Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки - Невель, М-9 «Балтия» привлекли 134 единицы спецтехники. Среди них – 38 комбинированных дорожных машин, 19 погрузчиков и 17 тракторов. 311 дорожников использовали 103 тонны соли и 287 тонн пескосоляной смеси, а также очистили 263 автобусные остановки.
Основные задачи зимнего содержания дорог включают обеспечение непрерывного и безопасного движения транспорта.