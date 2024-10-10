Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове

Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы

Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни

В ГД внесли проект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Во время зимнего патрулирования трасс Псковской области было привлечено 134 единицы спецтехники

Новости

Во время зимнего патрулирования трасс Псковской области было привлечено 134 единицы спецтехники

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Федеральные дорожники продолжают зимнее патрулирование трасс Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей специалисты федерального казенного учреждения Упрдор «Северо-Запад».



На трассах Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки - Невель, М-9 «Балтия» привлекли 134 единицы спецтехники. Среди них – 38 комбинированных дорожных машин, 19 погрузчиков и 17 тракторов. 311 дорожников использовали 103 тонны соли и 287 тонн пескосоляной смеси, а также очистили 263 автобусные остановки.



Основные задачи зимнего содержания дорог включают обеспечение непрерывного и безопасного движения транспорта.