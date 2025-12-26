Врач назвала допустимую порцию красной икры

Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах – не более 20-30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ Kandinsky

«Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра - прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ - фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день», - рассказала Стародубова.

По ее словам, бутерброды с икрой - достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать, пишет РИА Новости.

«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», - добавила врач.