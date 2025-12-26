Врач назвала допустимую порцию красной икры

Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах – не более 20-30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ Kandinsky
По ее словам, бутерброды с икрой - достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать, пишет РИА Новости.
«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», - добавила врач.