Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты

Новогодние салаты с майонезной заправкой, которые относятся к блюдам с высоким содержанием жиров и соли, исключаются или резко ограничиваются в питании людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом второго типа, ожирением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также в питании пожилых людей, беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Фото: timolina / freepik

По ее словам, если человек не может представить застолье без оливье, селедки под шубой и других новогодних салатов в их классическом исполнении, то порцию блюд рекомендуется сократить, к тому же - чем больше блюд за новогодним столом хочется попробовать, тем меньше должна быть их порция, пишет РИА Новости.

«Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов. Людям с различными хроническими заболеваниями очень важно придерживаться рекомендаций врача и соблюдать рекомендации по питанию, как в будни, так и в праздники. Блюда с высоким содержанием жиров и пищевой соли исключаются или резко ограничиваются в питании людей с различными заболеваниями, например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, ожирением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также в питании пожилых людей, беременных и кормящих женщин», - рассказала Антонина Стародубова.

