Заключительный новогодний турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Последний в этом году новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове. В чемпионате приняли участие 40 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «Вконтакте»

В мужском разряде победителями стили:

Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman)

Второе место: Петр Федотов (клуб Nordman)

Третье место: Виталий Филичев

В женском разряде победили:

Первое место: Кристина Казанцева

Второе место: Ольга Моргачева

Третье место: Анастасия Ильина (клуб Nordman)

Результаты парного разряда распределились следующим образом:

Первое место: Даниил Федоров (клуб Nordman), Кристина Казанцева

Второе место: Роман Кибко , Егор Ананьев

Третье место: Петр Федотов (клуб Nordman), Тимофей Кудрявцев

В следующем году первый турнир запланирован на 17 января: в зале кооперативного техникума состоится Первенство Псковской области среди юношей и девушек.