В Пскове состоится Рождественский спортивный фестиваль по баскетболу

С 12 по 14 января 2026 года в спортивной школе «Барс» в Пскове пройдет Рождественский спортивный фестиваль по баскетболу в формате 4 на 4, организаторами выступают Псковская епархия и Министерство спорта Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Афиша: Псковская епархия

К участию приглашаются любители спорта и активного отдыха. Необходима регистрация по ссылке, которую можно найти на сайте Псковской епархии.

Сейчас свое участие в фестивале подтвердили команды из Псковской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода.

Также все желающие могут стать зрителями мероприятия (12 января с 12:00 до 21:00, 13 января с 9:00 до 19:00, 14 января с 9:00 до 15:00). Вход свободный. Телефон для справок: +79118852355.