С 1 января в России введут новые дорожные знаки

С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки.

Фото: РИА Новости

Так, водителям будут сообщать рекомендуемую скорость для проезда «лежачего полицейского», это поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при движении.

Знак «Вид транспортного средства» будет указывать, что его действие касается легкового такси, а табличка «Время действия» обозначит месяцы, когда действует знак (ранее речь шла о днях недели и/или времени суток). На дорогах появится указатель «Вертикальная стоп-линия» — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака.

Изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Как подчеркивал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, они направлены на снижение «визуального шума» на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.

