В Пскове росгвардейцы задержали женщины за кражу салатов и алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал тревоги в магазине, расположенном на Рижском проспекте в Пскове, вчера, 27 декабря. 48-летняя женщина попыталась скрыться, не оплатив товары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Около пяти часов вечера персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии. В результате оперативных действий была задержана 48‑летняя женщина. По предварительной информации, она похитила из торгового зала несколько салатов, кондитерские изделия и алкогольную продукцию.

Сумма материального ущерба, причиненного магазину, составила 5 400 рублей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.