Выставка «Псков – город Рождества» открылась в сквере 60-летия Октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Экспозиция под открытым небом объединяет работы мастеров XX века – Александра Силина, Алексея Большаков, Владимира Малевского, Юрия Матушевского, а также современных художников: Виктора Лысюка, Игоря Макеева, Геннадия Алексеева и других.

«На полотнах – заснеженные крепостные стены, тихие улочки и купола псковских храмов. Все работы объединяет любовь к Пскову, его истории и архитектуре, а ещё неповторимое обаяние зимнего города и ожидание чуда. Приглашаю жителей и гостей города посетить выставку и вместе с замечательными художниками-живописцами совершить зимнюю прогулку по рождественскому Пскову», - написал Михаил Ведерников.

