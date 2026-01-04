Новости

Принять участие в Рождественском шествии приглашают псковичей и гостей города

7 января с 14.00 в рамках масштабного мероприятия «Рождество начинается здесь» пройдут рождественские концертные и интерактивные программы на двух площадках Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадке «Вертеп» в Детском парке состоится народное представление веселых святочных программ творческих коллективов из муниципальных образований Псковской области.

После выступлений от площадок (ориентировочно в 15.20) стартуют малые шествия, которые соединятся у библиотеки им. Василева, пройдут под стенами Псковского Кремля, по пешеходному мосту на площадку парка Строителей «Псков - город Рождества», где в 16.00 сольются в одно большое главное шествие, которое пойдет вслед за звездой, указывающей путь в Вифлеем.

Также в шествии примут участие делегации из Островского, Палкинского и Пыталовского муниципальных округов.

На пути шествия все колядующие участники станут оповещать громогласно о Рождестве Христовом: «Сеем, веем, повиваем! С Рождеством всех поздравляем!»

Организаторы мероприятия приглашают гостей и жителей города принять участие в Рождественском шествии.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

