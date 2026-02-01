 
Новости

«Поезд Победы» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальная передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Великие Луки сегодня, 1 февраля. Интерактивная экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны и позволяет посетителям погрузиться в атмосферу тех лет.

Выставка размещена в десяти вагонах поезда. Каждый из них отражает отдельную страницу истории: концлагерь, санитарный вагон-баня, штаб офицеров, бронепоезд, блокадный Ленинград, вагон с жестокими экспериментами японских милитаристов и другие. Завершается маршрут вагоном, посвящённым Дню Победы, — символу долгожданного мира и народного торжества. 

Подробнее в фоторепортаже Елены Колбиной.

 

